A consorzio sassarese il servizio bus navetta del porto di Olbia

Sarà la Scia - Consorzio italiano autoservizi srl di Sassari a gestire per il prossimo quadriennio il servizio di bus navetta gratuito per il tratto stazione marittima-nave e viceversa del porto dell'Isola Bianca. Il decreto di aggiudicazione del secondo lotto della gara d'appalto per i servizi ai passeggeri è stato firmato e si aggiunge a quello già affidato nel dicembre 2023 al raggruppamento temporaneo di imprese SPS Srl e Fast Srl, entrambe di Olbia, per l'attività di info point, deposito bagagli, con assistenza ai passeggeri in imbarco, sbarco e transito e supporto a quelli con mobilità ridotta.

Ancora qualche settimana di tempo, invece, per la conclusione della valutazione delle offerte relative al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento e instradamento dei veicoli in arrivo ed in partenza per gli scali di Olbia e, novità di questo bando, di Golfo Aranci: la commissione di gara, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, ha ritenuto di sottoporre specifici quesiti all'Anac con conseguente dilatamento delle tempistiche dell'iter.

L'intero pacchetto di servizi, messo a gara nell'aprile 2023, ammonta a circa 13 milioni e 790 mila euro. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, forte degli ultimi chiarimenti resi dall'Anac, conta di arrivare "celermente ad individuare anche l'operatore che gestirà il pacchetto più consistente e complesso della procedura di modo che, già dalla tarda primavera, i passeggeri in arrivo e partenza dai porti di Olbia e Golfo Aranci possano contare su una stabile qualità dei servizi".



