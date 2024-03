Calcio: Cagliari, in arrivo i "rinforzi" dall'infermeria

Per la sfida salvezza di Pasquetta i rinforzi per il Cagliari arrivano dall'infermeria: Mina, Gaetano e Luvumbo pronti a ritornare nel gruppo per preparare la gara con il Verona.

Oggi primo allenamento della settimana dopo la pausa di tre giorni: Ranieri conta molto sui due acquisti di gennaio e sull'aiuto del giovane attaccanmte angolano, fermo dalla gara esterna di Empoli.

Il mister dovrà ancora aspettare i nazionali impegnati tra amichevoli e gare di qualificazione. Il primo a liberarsi dagli impegni è stato Makoumbou, ieri in Francia con la sua Repubblica del Congo. Oggi tocca agli altri sette: Shomurodov con l'Uzbekistan gioca contro Hong Kong, Lapadula è a Lima con il Perù contro la Repubblica Dominicana. Sono quelli che giocano più lontano e dovrebbero essere in Sardegna giovedì. Giusto in tempo per permettere a Ranieri di capire come stanno. In campo oggi anche Prati e Oristanio con l'Under 21, Nandez con l'Uruguay, Hatzidiakos con la Grecia e Obert con la Slovacchia.

Ma questi ultimi cinque giocano tutti in Europa: dovrebbero essere a Cagliari tutti già da domani.

Tutti pronti per la corsa finale da nove partite. Quota salvezza tra i 36 e 37 punti: i rossoblù hanno bisogno di due o tre vittorie. Ma il calendario non è semplice. Lunedì 1 aprile arriva il Verona. Poi il Cagliari gioca ancora in casa, ma con l'Atalanta. E la prima tappa di un trittico terribile con Inter e Juventus. Quindi trasferta con il Genoa, poi di nuova in casa con il Lecce.

C'è pure il Milan a San Siro. E due finalissime con Sassuolo (in trasferta) e Fiorentina alla Domus. Il Cagliari proverà a recuperare anche il resto degli infortunati. Il primo a tornare dovrebbe essere Petagna. Mentre per Mancosu e Pavoletti l'obiettivo è quello di riaverli a disposizione, almeno part time, per le ultime due o tre gare.



