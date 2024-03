Todde verso l'insediamento, proclamazione sul Buras

Vanno avanti i passi formali che porteranno Alessandra Todde a prendere il pieno controllo della Regione per poter avviare la sua azione di governo. La proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Corte d'Appello è stata pubblicata sul Buras e si attende, nelle prossime ore, il passaggio di consegne tra il governatore uscente Christian Solinas e la neo presidente.

Di norma una breve cerimonia privata in cui il presidente che lascia aggiorna il nuovo inquilino di Villa Devoto sui dossier aperti e più urgenti.

Da oggi è anche online sul sito istituzionale della Regione la presentazione della nuova governatrice: una scheda in cui in prima persona riassume il suo profilo e la sua esperienza.

Resta ancora da capire, invece, quando Alessandra Todde convocherà la prima seduta di insediamento del Consiglio regionale che potrebbe tenersi tra lunedì 8 e martedì 9 aprile.

Nel frattempo proseguono le interlocuzioni con le forze politiche sulla formazione della giunta. Per chiudere il cerchio Todde rivedrà la delegazione del Pd nei prossimi giorni, dopo che, questa sera alle 17.30 è in programma la direzione regionale del Pd, che già venerdì ha riunito online l'assemblea.

Al momento lo schema delle caselle in giunta allo studio della presidente prevederebbe tre assessorati al Pd, più la presidenza del Consiglio regionale, due i Cinque stelle, poi uno a testa assegnato agli altri partiti che hanno eletto almeno un consigliere (Avs 4, tre a testa per Orizzonte comune, la lista della presidente, Progressisti e Sinistra futura e uno in quota Psi).



