Fermato a 83 anni senza patente, 'non l'ho mai avuta'

Un anziano di 83 anni della provincia di Nuoro ha guidato per tutta la vita - verosimilmente sia auto che moto - senza aver mai conseguito la patente di guida. E' quanto ha confessato agli agenti della Polizia stradale di Bitti (Nuoro) quando lo hanno fermato alla guida del suo ciclomotore, chiedendogli di esibire un documento di abilitazione alla guida.

L'anziano ha confidato ai poliziotti di essere convinto che non fosse necessaria la patente di guida per i veicoli di bassa cilindrata e di aver viaggiato per tantissimi anni per l'intera provincia nuorese senza che mai nessuno lo avesse fermato prima.

Per l'83enne è scattata una multa e il fermo del veicolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA