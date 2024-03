Agenas, Sardegna in affanno nella cardiologia d'emergenza

Sanità in Sardegna con molte ombre. Lo rileva il rapporto di Agenas sullo stato di salute di cure, ospedali e Asl nell'Isola.

In particolare lo studio si riferisce agli esiti della Terza indagine nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti condotta nel 2023 analizzando i risultati del monitoraggio rispetto al 2022.

Il primo appunto riguarda la cardiologia di emergenza: troppo bassa la proporzione di infarti acuti al miocardio trattati nei primi 90 minuti. Un problema, secondo Agenas, forse legato ai tempi di percorrenza. I suggerimenti? Potenziare le aree di Sassari, Oristano e Carbonia-Iglesias. Mentre risultano accettabili le aree di Cagliari e Nuoro.

Il tasso di mortalità a 30 giorni per infarti deve migliorare in quanto superiore all'8%. Identificato un 20% di pazienti ad alto rischio ischemico residuo: solo il 3% viene però - sottolinea Agenas - inviato a programma riabilitativo, "denotando una carenza di presa in carico".

Per quanto riguarda gli ictus, tasso di mortalità da migliorare a Oristano e in Ogliastra. Per la procedura di trombectomia, bene Cagliari, mentre per Nuoro bisogna capire se si sta procedendo all'avvio del servizio. Appare da revisionare l'approccio al paziente con Esa, emorragia subaracnoidea, nella provincia di Sassari. Da risolvere il problema dell'offerta residenziale e territorale.

La percentuale di ricoveri di pazienti dal Pronto soccorso sul totale dei ricoveri è al di sotto della media nazionale.

Tuttavia la percentuale di ricoveri sul totale deali accessi è nettamente elevata, al di sopra delle media con ricoveri anche per codici minori. La percentuale di abbandono del Pronto soccorso è del 24,3% - la più alta in Italia - con una media del tempo di permanenza elevata per i codici di gravità intermedia.

Nello specitico si nota una criticità sui ricoveri per codici bianchi nelle Asl di Sassari, sui ricoveri per i codici verdi nella Asl di Nuoro ma anche a Cagliari e Sassari. In merito al tempo di permanenza al pronto soccorso le criticità sono rilevabili per le Asl di Carbonia Iglesias e di Cagliari per codici bianchi, per i codici verdi e i gialli per la Asl del Medio Campidano, per i codici rossi per le Asl di Carbonia Iglesias e Olbia.



