Abbanoa rinnova reti di Sassari con la tecnica del relining

Un innovativo intervento con la tecnica del relining consentirà alla condotta idrica che serve i quartieri di Porcellana e Piandanna, a Sassari, di essere completamente rinnovata senza la necessità di scavi e altre lavorazioni impattanti.

Il relining consiste infatti nell'inserimento all'interno delle vecchie tubature di una guaina flessibile realizzata con materiali ultraresistenti, che aderisce alle pareti e consente il pieno efficientamento della rete idrica.

Le operazioni, che vengono effettuate da un pozzetto d'ispezione all'altro, sono state programmate da Abbanoa per mercoledì 27 marzo.

L'intervento, che interesserà via Torre Tonda, una delle principali arterie del centro storico di Sassari, renderà necessaria la sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle 8 alle 22 nei due quartieri alimentati dalla condotta.

Il restyling della rete idrica di via Torre Tonda rientra nell'appalto da 6 milioni di euro attraverso cui Abbanoa sta mettendo mano all'intero sistema idrico cittadino, come confermano i lavori appena conclusi per la realizzazione delle nuove condotte tra via Sorso, viale Umberto, via Politeama e via Cagliari, sempre nel centro storico.

L'appalto prevede anche la sistemazione del nuovo collegamento tra Monte Oro e via Milano, che rappresenta un'opera fondamentale per il sistema di approvvigionamento idrico della città.



