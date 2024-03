Parco Porto Conte, via libera a bilancio previsione da 5,7 mln

Via libera al bilancio di previsione da 5,7 milioni di euro del Parco naturale regionale di Porto Conte. L'ha deciso l'assemblea, coincidente col consiglio comunale di Alghero, con 13 voti a favori e 4 contrari.

All'assemblea hanno partecipato il presidente dell'Azienda Speciale, Adriano Grossi, l'altra componente del direttivo, Lina Bardino, il direttore Mariano Mariani, e il presidente dei revisori, Alberto Calvi. Circa 1 milione di euro proveniente da Regione e Ministero per l'Ambiente servirà per la gestione della macchina amministrativa, mentre i progetti e gli investimenti in atto avranno una copertura di 4,2 milioni di euro, ai quali si assomma il mezzo milione di entrate prodotte dalle attività del Parco.

Grossi ha evidenziato che i contributi ordinari di Regione e Ministero non bastano a garantire il pareggio di bilancio nonostante i finanziamenti che Casa Gioiosa si assicura attraverso la progettazione europea, nazionale e regionale e le entrate prodotte dalle iniziative di autofinanziamento. Da qui l'appello a Cagliari per un incremento del contributo regionale, anche in considerazione delle nuove competenze che il governo isolano ha trasferito all'Azienda speciale in materia di Vinca, le valutazioni di incidenza ambientale.

L'auspicio è che gli eventi promossi dall'Ecomuseo, che nel 2023 ha registrato oltre 40mila visitatori e un fatturato di circa 240mila euro, insieme alla progettazione comunitaria, consentano nel frattempo di consolidare le entrate necessarie per realizzare i progetti di tutela ambientale e gli investimenti sostenibili.

Previsti concorsi per l'assunzione di 10 nuovi dipendenti, così da raddoppiare la dotazione organica dell'Azienda regionale.



