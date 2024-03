Incendi a Olbia, prefetta, 'al vaglio misure preventive'

"Gli attentati incendiari su Olbia e sul resto della provincia sono oggetto singolarmente di indagini della Polizia giudiziaria e di attenta analisi da parte di questa Prefettura per individuare possibili misure preventive". Lo dichiara all'ANSA la prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, in seguito all'escalation di attentati incendiari che stanno investendo la città gallurese.

"Per la stagione estiva, come annunciato, questa prefettura chiederà l'implementazione dei rinforzi che ogni anno sono destinati ai centri turistici della provincia. Per la riorganizzazione e il rafforzamento dei presidii della Gallura sono in corso interlocuzioni con il ministero dell'Interno", conclude la prefetta.

All'inizio del mese si era tenuto in Prefettura, a Sassari, un vertice del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio per fare un focus sull'emergenza criminalità in Gallura.

Durante l'incontro, al quale avevano partecipato i sindaci del territorio, i rappresentanti delle forze dell'ordine, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, e il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, era stata sottolineata la necessità anche di interventi di preventivo e sociale per arginare il forte disagio minorile e la microcriminalità.

Oltre a una riorganizzazione più funzionale del personale in servizio nelle forze dell'ordine, era stato annunciato il potenziamento degli organici nei commissariati di Polizia di Cannigione (da 25 a 45 unità) e di Olbia (da 60 a 90).



