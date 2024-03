E' emergenza incendi a Olbia, sale a 17 numero auto bruciate

Ormai è emergenza incendi a Olbia, dove il bilancio delle auto distrutte dal fuoco in questi primi tre mesi dell'anno è salito a 17. Stanotte le fiamme si sono sviluppate su una vettura parcheggiata nell'area del cantiere delle Ferrovie dello Stato, nei pressi del passaggio a livello di via Porto Romano.

Come per alcuni altri recenti episodi non è stata accertata ancora l'origine dolosa dell'incendio ma pare difficile che si tratti di una lunga scia di autocombustioni dovuta a corto circuito.

L'auto andata distrutta era parcheggiata in via Nanni.

Intorno alle 4 i vigili del fuoco di Olbia sono stati chiamati ad intervenire sulle fiamme che avevano avvolto il mezzo in uso agli operai che però è andato distrutto.

Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri e gli esperti dei vigili del fuoco, alla ricerca di tracce che possano confermare che si è trattato di un gesto doloso.



