Il meraviglioso mondo di Archimede all'Exmà di Cagliari

Le macchine progettate dal geniale scienziato Archimede faranno parte di un percorso espositivo allestito all'Exmà a Cagliari. Il meraviglioso mondo di "Archimede: le invenzioni che hanno cambiato il mondo" è il titolo della mostra interattiva e creativa dedicata al grande matematico siracusano che sarà visitabile dal 23 marzo al 26 maggio.

In mostra 29 macchine con le quali si può interagire e che arrivano dal Museo Leonardo da Vinci di Firenze, ricostruite nelle officine toscane specializzate nella riproduzione di strumenti scientifici storici. Danno ai visitatori un'idea visiva immediata dell'ingegno e del sapere dell'epoca, tra elementi di fisica matematica, ingegneria civile e militare. Nata cinque anni fa su commissione dei musei della Nasa negli Stati Uniti, viene esposta per la prima volta in Italia in una versione completa e arricchita di nuovi elementi.

Divisa in sezioni tra disegni didattici e illustrazioni, offre uno spaccato sulla vita, invenzioni, scoperte, dal principio di Archimede alla teoria delle leve, al ruolo che le macchine belliche inventate dallo scienziato hanno avuto durante l'assedio di Siracusa. L'itinerario non trascura il contesto storico e l'impatto sulla scienza moderna e sulla vita quotidiana.

Lungo il percorso si possono infatti ammirare oggetti di uso quotidiano, forbici, pinze, mollette, spremiagrumi, apri bottiglia, taglianoci, spruzzino, che funzionano in base al principio della leva. Gli studi di geometria di Archimede hanno contribuito alla comprensione di figure come le parabole. Proprio nell'isola, un'eccellenza scientifica regionale è il Sardinia Radio Telescope di San Basilio, con la sua maestosa antenna parabolica.

"La mostra vuole sottolineare come lo sviluppo parte e deve partire dalla conoscenza", ha spiegato il pro rettore dell'Università di Cagliari Fabrizio Pilo. La mostra è organizzata da Orientare in collaborazione con Università di Cagliari, Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - sede di Cagliari), Cul.tur.ale, Niccolai Firenze e Museo Leonardo di Vinci di Firenze.

SINO A DICEMBRE IL RICCO CARTELLONE DI ORIENTARE - 'Archimede: le invenzioni che hanno cambiato il mondo": la mostra interattiva dedicata al grande matematico siracusano allestita dal 23 marzo al 26 maggio all'Exmà a Cagliari dà il via al ricco cartellone di attività programmate al centro culturale comunale fino a dicembre sotto le insegne della nuova gestione di Orientare e una serie di partner, tra cui l'Università di Cagliari. Tra aprile e maggio sono in programma seminari e incontri sulla figura di Archimede e sulle tematiche scientifiche da lui indagate.

"Al centro degli incontri anche l' Einstein telescope in tutti i suoi aspetti economici, ambientali e culturali con l' obiettivo di portarlo nell' area attorno alla miniera di Sos Enattos, centro Sardegna", ha sottolineato Alberto Masoni, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare". Sono previsti anche focus sull'arte urbana e le arti visive. Ad aprile l'Exma ospita la 6/a edizione di Solidando Film Festival, a luglio sarà sede del Cagliari International Wine&Food Festival. A settembre arriva La Notte dei Ricercatori.

Dal 2 al 6 ottobre è la volta della 19/a edizione del Festival Tuttestorie, dal 7 al 12 novembre del 17/o Festival Scienza. Sempre a novembre tre mostre per una rilettura dello spazio urbano come luogo di apprendimento. Sono firmati Radio X i Martedi In Jazz e Extralive Talks. E' a cura di Vox Day il Festival di letteratura Neanche gli dei. Il programma è stato presentato alla presenza di Fabrizio Pilo, Alberto Masoni, Sergio Benoni, direttore di Radio X, Ignazio Mascia, presidente di Solidando, Mario Bonamici presidente dell'Aps Promo Eventi, Massimo Faiferri professore Facoltà di Architettura (Unica), Aldo Cannas, vice presidente associazione ScienzaSocietàScienza e Serenella Massacci di Vox day.

