Il Girotonno festeggia 20 anni, musica e risate sul palco

Musica e risate con i grandi nomi della scena nazionale per il ventennale del Girotonno, rassegna enogastronomica che anima il borgo di Carloforte, Sardegna sud occidentale. Riflettori accesi su Umberto Tozzi, Elettra Lamborghini, Uccio De Santis con Umberto Sardella ed Antonella Genga. Sono gli artisti attesi per i live gratuiti sul palco della kermesse dedicata all'antica tradizione del tonno rosso del Mediterraneo, in programma dal 30 maggio al 2 giugno nella cittadina tabarchina sull'isola di San Pietro "In occasione della 20/a edizione del Girotonno - spiega il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi - abbiamo voluto regalare un mix di artisti di grande successo e popolarità che consentiranno, una volta di più, alla rassegna di affermarsi fra le grandi manifestazioni culturali in Sardegna e in Italia in grado di parlare al grande pubblico".

A dare il via ai concerti, il 30 maggio, sarà Elettra Lamborghini, oltre 1,6 miliardi di stream in tutto il mondo e 500 milioni di visualizzazioni. Reduce dal successo di Elettraton, il suo secondo album di inediti con la certificazione del disco d'oro con il singolo 'Mani in alto', spazierà dal pop al reggaeton per trasmettere la sua vibrante energia. Il 31 si ride con l'artista Uccio De Santis, accompagnato dai volti storici del suo programma televisivo Mudù, ovvero Umberto Sardella ed Antonella Genga. Lo show 'Stasera con Uccio' è un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita, alternati con video che hanno fatto la storia del programma televisivo Mudù.

L'1 giugno spazio alla musica italiana d'autore con Umberto Tozzi, autore di celebri brani come 'Ti amo' e 'Gloria'. Il cantante proporrà al pubblico di Carloforte un' antologia di hit tra le quali 'Stella stai', 'Si può dare di più', 'Gli altri siamo noi'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA