A Cagliari lezioni di musica per i primi anni di vita

La musica insegnata sin dai primi mesi di vita e fino ai sei anni. Dal 24 marzo al 28 aprile il Teatro Massimo di Cagliari ospita per quattro domeniche "La musica che gira in Tondo".

Frutto della collaborazione tra l'associazione Contattosonoro e l'etichetta S'Ardmusic, si inserisce all'interno del Jazzin' Family voluto dalla musicoterapeuta Francesca Romana Motzo.

"Musica per crescere insieme" è il sottotitolo della rassegna. La mattina si inizia con l'appuntamento dedicato alla fascia fino ai 3 anni dalle 11 alle 12 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 spazio alle famiglie con bambini dai 3 ai 6.

"Il repertorio spazia dal jazz alle sonorità tradizionali, contemporanee e classiche", spiega Francesca Romana Motzo.

Il 24 marzo si parte con Michele Sanna Quintet e la sua proposta legata alla musica jazz; il 7 aprile spazio agli Elva Lutza con Ester Formosa e il loro repertorio legato allo stile tradizionale e ai ritmi mediterranei tra Sardegna e Catalogna; il 14 tocca a Carlo Spiga, in arte Makika, che mette in scena un viaggio sonoro polistrumentale dedicato allo stile contemporaneo con forti elementi legati non solo alla musicalità sarda ma anche russa, asiatica e medio orientale.

Il 28 aprile gran finale con lo Janas Saxophone Quartet, formazione ridotta del più celebre Ensemble che vanta un legame consolidato con il celebre sassofonista compositore italo-argentino Javier Girotto. "Si consolida l'importante progetto di Jazzin' Family - commenta Francesca Romana Motzo - una realtà sempre più significativa inserita nelle attività di Jazz in Sardegna dedicate all'inizio della vita. Siamo convinti che l'esperienza musicale fruita dal vivo debba essere proposta a un pubblico giovanissimo".



