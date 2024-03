Oss precari in corteo a Cagliari, 'basta promesse'

Dormono nelle tende piazzate sotto la sede dell'assessorato regionale della Sanità a Cagliari, in presidio dal 23 febbraio, qualche giorno prima della scadenza dei loro contratti, e oggi hanno deciso di spostarsi in corteo fino all'ospedale San Giovanni di Dio, tutti in divisa.

Sono i 37 operatori socio sanitari, lavoratori precari del Policlinico di Monserrato che chiedono la stabilizzazione dopo il lavoro svolto nel periodo del Covid.

"Siamo stufi di sentire promesse, vogliamo la dignità di pazienti e lavoratori - gridano al megafono i precari che nella protesta hanno vicine le famiglie al completo - non ci arrendiamo e continuiamo a combattere per il diritto al lavoro, non siamo usa e getta, siamo persone".

"Non ci serve che ci chiamiate Eroi, se poi all'atto pratico, e conseguentemente ai vari incontri istituzionali, le vostre risposte si attestano alla sfera del vago e del non concreto", spiegano i manifestanti rivolgendosi ai vertici aziendali.

"Fino a poche settimane fa i reparti ancora pullulavano di contagiati, i nostri contratti a termine sono scaduti - rivendicano - e noi siamo senza lavoro, nonostante negli ospedali cagliaritani manchino all'appello centinaia di Oss.

Vogliamo un dialogo onesto con la nostra azienda e abbiamo il diritto di capire quanto sia interessata alla nostra presenza e professionalità".

Una delegazione è stata ricevuta dal direttore sanitario dell'Aou Giancarlo Angioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA