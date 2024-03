Linda Gorini nuova dirigente Ufficio dei Monopoli Sardegna

Cambio al vertice dell'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna. La nuova dirigente è Linda Gorini, vincitrice dell'ottavo corso-concorso della Scuola nazionale dell'Amministrazione di formazione dirigenziale per il reclutamento dei Dirigenti nelle amministrazioni statali.

Laureata in Scienze Politiche all'Università di Cagliari, già manager nel settore privato e funzionario della Regione Sardegna, dove ha ricoperto posizioni di responsabilità presso settori chiave dell'Ente, ha assunto l'incarco dall'11 marzo subentrando a Luca Cancelliere.

Nell'ambito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Ufficio dei Monopoli per la Sardegna, che ha la sede principale nel capoluogo di Regione e tre Sezioni operative territoriali nelle città capoluogo di provincia, presidia i settori dei Giochi e dei Tabacchi, perseguendo le finalità di contrasto al gioco illegale, l'attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, dei prodotti liquidi da inalazione e degli accessori al consumo dei prodotti da fumo, a garanzia degli interessi dell'Erario e dei cittadini.



