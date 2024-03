Artigiani della moda e dell'arredamento, premi per 30mila euro

Anche gli artigiani sardi artigiani dei settori tessile, abbigliamento, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria, pelletteria, componenti del prodotto moda e arredo e complementi d'arredo possono partecipare al "Premio Maestri d'Eccellenza", entro il 15 maggio 2024, con un valore totale di 30mila euro.

Giunto alla seconda edizione, ideato e organizzato da Confartigianato Imprese, in collaborazione con Métiers d'Excellence LVMH e la Camera Nazionale della Moda Italiana, l'iniziativa ha l'obiettivo di dare promuovere la creatività e all'alta qualità manifatturiera degli artigiani che operano nei settori del lusso. "Con il riconoscimento agli artigiani più creativi, equivalente a una somma da reinvestire per la crescita delle proprie realtà - commentano Fabio Mereu e Daniele Serra, rispettivamente presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna - l'Associazione Artigiana punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della trasmissione del saper fare italiano nell'industria del lusso, a preservare competenze uniche e a formare giovani talenti valorizzando la creatività e l'alta qualità manifatturiera espressa dagli artigiani in tutta Italia".

In Sardegna i settori tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda in Sardegna e quindi stilisti, sarti, produttori e designer di abiti, calzature e accessori d'abbigliamento sono rappresentati da 268 realtà artigiane (il 79,3%) sulle 338 micro e piccole imprese totali del territorio (115 dell'abbigliamento, 142 del tessile e 41 della lavorazione della pelle), con 539 addetti artigiani sui 798 complessivi nel settore. Sono questi i numeri più recenti, elaborati dall'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna nel dossier "Il ritardo della ripresa della Moda nell'Isola", su dati ISTAT, che confermano la vocazione artigiana del comparto. A Cagliari le piccole imprese del settore sono 95 con 299 addetti, nel Sud Sardegna 41 con 64 dipendenti, a Oristano 36 per 82 lavoratori, nel nuorese 60 realtà per 84 impiegati e nel nord Sardegna 106 realtà con 269 addetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA