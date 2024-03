La cucina bistellata di Andrea Aprea tra tradizione e creatività

Tecnica, estro, giochi di consistenze e una vivacità di sapori e colori che creano meraviglia. E, in primis, la territorialità, coi gusti che rimandano alla tradizione italiana innovata con idee creative e tanta competenza. Andrea Aprea arriva a Cagliari per proporre una selezione dei suoi piatti-signature.

Ieri sera lo chef bistellato ha proposto all'Osteria del Forte di Palazzo Doglio alcuni classici del suo repertorio. Lo scorso anno ha conquistato due stelle Michelin a un anno e mezzo dall'apertura del suo ristorante a Milano in Corso Venezia. Nel 2012, ha portato la stella al Vun Andrea Aprea del Park Hyatt, primo ristorante d'hotel stellato nel capoluogo lombardo e nel 2017 la seconda.

Il menu pensato per il format Notti Stellate è stato un itinerario nel segno del made in Italy. Tutto interpretato con uno sguardo contemporaneo e raffinate tecniche apprese negli anni della sua formazione in viaggio tra le cucine stellate di diversi paesi dell'Italia e del mondo. Prima della cena lo chief ha proposto un cocktail di benvenuto: 'Spritz frizzante ostrica'. E' poi partito dalla sua Napoli, Aprea, per un benvenuto con una personalissima interpretazione di un piatto simbolo della cultura partenopea, la 'Caprese dolce salato', servito al cucchiaio. E' il piatto che lo ha reso celebre. Bello da vedere, una piccola scultura realizzata con zucchero soffiato e con la forma e il colore della mozzarella. La sorpresa al suo interno, una nuvola di mozzarella di bufala. Piacevole con il mix di croccante e friabile e con gli ingredienti tipici della ricetta dosati ad arte.

Si rimane in Campania con 'Calamaro e peperone Mbuttunato'.

Omaggia la Sardegna con la Pompia, agrume, presidio slow food, e che, aggiunto alle ostriche e alle erbe spontanee dà quel tocco in più al suo primo piatto, un trionfo di verde e seducenti sapori per il suo riso carnaroli. Di gran carattere, finezza e sapidità è un altro dei suoi piatti d'autore: 'Baccalà, pizzaiola liquida, provola affumicata', da applausi. Come anche il dolce, avvolgente con il suo accostamento di carote, cioccolato bianco aromatizzato alle fave di tonka, agrumi, achillea.



