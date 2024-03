Auto piomba su vetture al semaforo, tre feriti sulla 554

Un'auto contro altre tre vetture ferme al semaforo sulla statale 554, all'incrocio per l'ingresso di Monserrato. Tre feriti, questo il bilancio dell'incidente, sono stati portati in ospedale: uno è in codice rosso. Lo scontro risale alle prime ore del mattino. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2 per estrarre gli occupanti delle auto coinvolte e per consegnarli alle cure del personale medico del 118. Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco e alle ambulanze, anche due pattuglie dei carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

