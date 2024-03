Ufficio delle dogane Sassari, Federica De Santis nuova dirigente

L'Ufficio delle dogane di Sassari ha una nuova dirigente. È Federica De Santis, 33 anni, vincitrice dell'ottavo corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna).

Laureata in giurisprudenza all'Università di Sassari, specializzata per le professioni legali, ha conseguito un master di secondo livello in organizzazione e innovazione della pubblica amministrazione presso l'Università di Roma Unitelma Sapienza.

De Santis subentra a Luca Cancelliere, il quale ha diretto l'Ufficio dal mese di dicembre 2019.



