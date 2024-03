Svastica e Z sulla saracinesca di un negozio russo a Cagliari

Una svastica e una Z, come quelle che si trovano sui carrarmati e i mezzi russi usati nella guerra in Ucraina. Sono i simboli vergati con lo spray nero sulla saracinesca di un negozio in via Monti a Cagliari specializzato nella vendita di prodotti russi, ma anche di altre nazioni dell'Europa. Un'azione intimidatoria rivolta probabilmente ai proprietari dell'est Ue. La notizia è stata anticipata dall'Unione Sarda e confermata all'ANSA.

Il raid del vandalo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio che sono state già acquisite dagli specialisti della Digos che si stanno occupando del caso. Il negozio, aperto da circa 18 anni, inizialmente vendeva soprattutto alimentari e prodotti russi, adesso sugli scaffali ci sono anche prodotti ucraini e della Romania.

I proprietari non riescono a spiegarsi le ragioni del gesto e hanno presentato una formale denuncia in Questura.



