E-Distribuzione, prosegue la formazione agli studenti

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, continua nella tradizionale attività formativa a favore degli studenti sardi realizzando una nuova visita d'istruzione con gli studenti dell'Istituto Tecnico di Tortolì, di concerto con il dirigente scolastico Basilio Drago.

L'attività formativa si è svolta nella sede dell'innovativo Centro di Formazione e Addestramento (Cfa) di Quartucciu di E-Distribuzione e ha coinvolto due terze e due quinte per un totale di 47 studenti che hanno seguito con interesse i docenti esperti di E-Distribuzione. L'attività formativa ha compreso delle lezioni teoriche su impianti e linee di media e bassa tensione e delle visite guidate al campo scuola laboratori per poter vedere dal vivo quanto esposto nella lezione teorica su impianti di media e bassa tensione (linee MT-BT di diversa tipologia, cabina secondaria a box e posto di trasformazione su palo, visita ai laboratori di bassa tensione con approfondimenti sulle reti di distribuzione BT e sulle varie tipologie di contatori). Infine, i ragazzi hanno provato molto interesse nelle esercitazioni con scenari tipici dei lavori di E-Distribuzione eseguiti tramite gli strumenti della Realtà virtuale.

"Siamo sempre molto felici e orgogliosi di realizzare queste iniziative formative per il futuro dei nostri giovani - afferma Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'Area operativa Sardegna di E-Distribuzione - e di metterci al servizio delle comunità in cui operiamo, in un'ottica di sostenibilità ed attenzione al territorio. Conoscenza del sistema elettrico, mondo scuola-lavoro, operare in sicurezza, tutela dell'ambiente e innovazione tecnologica sono le direttrici di questi incontri".



