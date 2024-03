Disturbi alimentari, evento a Domusnovas e ambulatorio a Oristano

Si moltiplicano le iniziative in occasione della giornata per la lotta ai disturbi alimentari, prevista per venerdì 15 marzo.

Nell'unica struttura in Italia nella quale si curano minori e adulti affetti contemporaneamente da doppia patologia: dipendenza patologica e disturbo dell'alimentazione e della nutrizione, la comunità lo Specchio di Domusnovas, con il patrocinio del comune è stata organizzata la giornata del fiocchetto lilla, simbolo dei disturbi alimentari. Oltre a musica e reading che si terranno alla Casa dilla musica Via Buozzi, è stata lanciata un'iniziativa social per inviare un selfie con il fiocchetto rosa al numero 3279029863.

A Oristano, invece, la Asl ha istituito un nuovo ambulatorio dedicato ai disturbi alimentari con una equipe multidisciplinare composta da operatori dedicati alla gestione del disagio del comportamento alimentare. Tra i servizi offerti la valutazione clinica e diagnosi accurata dei disturbi alimentari, il supporto psicoterapico e psichiatrico individualizzato per affrontare le sfide emotive e comportamentali, le consulenze dietetiche mirate a favorire un rapporto sano con il cibo e a migliorare l'alimentazione, i programmi di educazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità per promuovere la consapevolezza sui disturbi alimentari. Per contattare il nuovo servizio della Asl 5 sui disturbi alimentari si può scrivere a dna.oristano@asloristano.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA