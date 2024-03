Sonorità e tradizione, a Galtellì corsi per coristi

Canto, sonorità e tradizione, ma anche formazione con i corsi di educazione musicale per coristi in lingua sarda, per l'associazione "Voches e Amentos de Garteddi", guidata da Giovanni Vacca, che si arricchisce così di nuove iniziative culturali.

Il corso si rivolge agli aspiranti cantori e verrà presentato sabato 16 marzo a partire dalle 18.30 nella sala conferenze dell'anfiteatro comunale di Galtellì.

Alla presentazione dell'iniziativa saranno presenti Franca Floris, musicista e direttrice del complesso vocale di Nuoro e del Coro di voci bianche della Scuola civica di musica "Antonietta Chironi" e il maestro Pietro Marrone, musicista, direttore del coro Voches 'e ammentos".

Il corso avrà inizio mercoledì 3 aprile: è gratuito e dura sei settimane per complessive 30 ore didattiche. E' aperto a tutti i soggetti interessati che vivono a Galtellì o nei paesi limitrofi.

Oltre alle lezioni con i docenti, sono previsti seminari di studio con musicisti esterni di fama internazionale. "La presentazione del nuovo corso è aperta a chi ha il piacere di ascoltare come nasce ed è strutturato un coro maschile di ispirazione popolare, come germoglia il suo repertorio e la formazione dei suoi coristi - spiega Giovanni Vacca -. Siamo una realtà in evoluzione che si concentra sulla tradizione musicale e attraverso questo corso, intende formare nuovi cantori interessati ad approfondire dal punto di vista storico, musicale e vocale, lo studio del canto di ispirazione popolare armonizzato per coro maschile".

L'associazione, che è anche impegnata nell'organizzazione del Festival Sos Arrastos de Grassia 2024, dedicato a Grazia Deledda, dal prossimo mese promuoverà le nuove iniziative culturali con l'organizzazione, nei locali del laboratorio delle Arti e Tradizioni Etnomusicali di Galtellì del quarto "Corso di educazione e preparazione musicale per coristi in lingua sarda valle del Cedrino".



