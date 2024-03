La Sardegna paga il conto più salato per la bolletta della luce

Per la bolletta della luce i sardi hanno pagato il conto più salato d'Italia: il costo annuo è di 914 euro contro i 770 della media nazionale. Nel 2023 le famiglie residenti in Sardegna con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso in media il 34% in meno rispetto all'anno precedente. Sono i dati dell'analisi di Facile.it.

È bene ricordare - spiegano però gli autori della ricerca - che in molte parti della regione non è attivo il riscaldamento con gas di città, situazione che spesso viene compensata utilizzando dispositivi elettrici con conseguenti forti impatti sui consumi. Analizzando i dati su base locale è emerso come Cagliari sia stata l'area sarda con le bollette più pesanti: in provincia il consumo medio a famiglia rilevato è stato di 2.937 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 947 euro. Seguono Sud Sardegna (920 euro, 2.852 kWh) ed Oristano (883 euro, 2.739 kWh). Chiudono la graduatoria Sassari (879 euro, 2.726 kWh) e, a brevissima distanza, Nuoro, provincia che, nel 2023, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.719 kWh) e quindi la bolletta più "leggera" (877 euro).

"Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l'arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno", spiega Mario Rasimelli, Managing Director Utilities di Facile.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA