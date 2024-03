61 comuni coinvolti nella sesta edizione di Salude & Trigu

Sostenere eventi con un forte legame col territorio, renderne omogenea la promozione, favorirne la capacità attrattiva. Sono gli obiettivi con cui si presenta ai nastri di partenza la sesta stagione di Salude&Trigu, il programma attraverso cui la Camera di Commercio di Sassari finanzia e supporta i promotori di sagre, rassegne, festival e altri eventi.

Il calendario delle iniziative è stato presentato oggi. Su 128 richieste arrivate, le manifestazioni ammesse sono 71 e faranno tappa in 61 Comuni del territorio.

Diversi per ambito d'interesse, gli eventi che compongono il cartello di Salude&Trigu 2024 sono accomunati dall'ambizione di implementare e diversificare l'offerta turistica di un'area che batte nuovi sentieri per trasformarsi in una destinazione a misura di diversi target di visitatori.

Alla Camera di Commercio il compito di costruirci intorno una campagna di comunicazione che varchi i confini nazionali e internazionali.

Degli eventi finanziati al 50% delle spese ammissibili, 14 riguardano le produzioni tipiche locali, 18 il folklore e i riti tradizionali, 33 musica, letteratura e arte, mentre le altre 6 hanno focus differenti. Dei beneficiari, 28 sono associazioni culturali, 16 Pro Loco, 3 Fondazioni e 24 associazioni di altro genere. Complessivamente l'ente spenderà 600mila euro, erogando un supporto di 12mila euro per le 30 iniziative ritenute più meritevoli e 6mila euro per le altre. Essendo iniziative che spesso prevedono più appuntamenti, il programma sarà spalmato su oltre 200 giornate da marzo a dicembre.



