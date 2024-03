Nel camion oltre 13 chili di droga, autotrasportatore arrestato

Un autotrasportatore cagliaritano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Bonorva, che l'hanno colto in flagranza mentre viaggiava alla guida di un mezzo in cui sono stati ritrovati 13 chili e mezzo di cocaina. I militari l'hanno individuato mentre stazionava in piena notte nell'area antistante il supermercato Eurospin di Siligo. Perquisendo il mezzo, col quale l'uomo trasportava materiale in ferro per l'edilizia, hanno notato una scatola avvolta con del nostro giallo, al cui interno erano custoditi 12 panetti.

Stando alla prima ricostruzione degli investigatori, l'autotrasportatore avrebbe dovuto effettuare le consegne lungo il percorso per poi fare rientro nel Cagliaritano. Attualmente si trova in stato d'arresto nel carcere di Bancali a disposizione dell'autorità giudiziaria. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA