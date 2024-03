Due auto e una moto in fiamme ad Arzachena, indagini carabinieri

Due automobili e una moto sono state distrutte questa notte dalle fiamme divampate nella località Lu Banconi a Porto Pozzo, frazione di Arzachena. I vigili del fuoco del posto, con l'autobotte arrivata da Olbia, sono intervenuti intorno alle 5 del mattino per spegnere l'incendio che in poco tempo ha divorato le auto e la moto parcheggiate per la notte sotto una tettoia di legno.

Ad alimentare le fiamme che hanno spinto il rogo nella struttura di legno gravemente danneggiata, il forte vento che questa notte soffiava nella zona. Solo l'intervento dei vigili ha evitato che l'incendio si estendesse anche alla casa vicina.

I Carabinieri della stazione di Tempio Pausania, chiamati sul posto, stanno svolgendo gli accertamenti per risalire alle cause del rogo che non si escluda possa essere di origine dolosa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA