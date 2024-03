Sciopero lavoratori Enel, sit-in di protesta a Olbia

Protesta questa mattina davanti alla sede di E- Distribuzione in viale Aldo Moro a Olbia in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil, Cisl e Uil.

In tutto il territorio della Gallura - fanno sapere i sindacati - ha aderito allo sciopero oltre il 90% dei dipendenti della società di energia. "Stiamo scioperando per chiedere all'azienda di sedersi a un tavolo nazionale di trattativa con i rappresentanti sindacali e discutere delle mancate assunzioni e di una seria ed equilibrata riorganizzazione dell'orario di lavoro", affermano Gianluca Pinducciu della Filctem Cgil Gallura, Fabrizio Moretti della Flaei Cisl e Gian Mario Ozzana della Uiltec.

Lamentano orari di lavori estenuanti, con turni che in alcuni casi sono arrivati anche a 18 ore consecutive, lavoratori costretti a dare la propria disponibilità di reperibilità nei turni di notte e nei fine settimane, e una forte carenza di organico che rende il lavoro sul territorio gallurese impossibile. "L'azienda non vuole fare assunzioni e per sopperire alla mancanza di lavoratori spalma quei pochi che ci sono su tutti gli interventi da fare nel territorio, oppure esternalizza il lavoro a ditte esterne - continuano i sindacalisti -. Noi pensiamo anche al servizio che diano agli utenti, perché con le linee elettriche vecchie e con la poca manutenzione, bastano poche gocce d'acqua e un po' di vento che la corrente salta e risolvere i problemi per noi lavoratori diventa difficile, lasciando per tante ore le persone e le attività senza energia".



