Insulae Lab, il jazz per unire le sponde del Mediterraneo

Dieci produzioni originali, una coproduzione, 22 ospiti dal palco di Berchidda a quelli sparsi per l'isola, l'Italia e l'Europa e 300 artisti provenienti dal Mediterraneo. Sono i numeri di "Insulae Lab", il centro di produzione del jazz e della creatività artistica delle isole del Mediterraneo pensato dal musicista Paolo Fresu come spin-off laboratoriale e performativo di Time in Jazz, la rassegna che ha fatto di Berchidda la patria sarda del jazz.ma che ormai spazia in giro per l'Europa e il Mediterraneo.

L'evento vuole creare un ponte tra Corsica, Sicilia, Elba, Malta, Baleari, isole greche e approdare là dove esistono altri centri di produzione del jazz, da Pescara a Novara, da Roma a Firenze e Pisa. "Insulae Lab si pone come luogo di raccordo tra le creatività isolane del Mediterraneo e dà un senso e una risposta ai bisogni culturali delle periferie", spiega Paolo Fresu. "È un presidio musicale e culturale permanente, in continua ricerca di connessioni con il territorio e con le altre culture", gli fa eco Mattea Lissia. Perché, come afferma il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, "le piccole comunità della Sardegna non possono svincolarsi dalla cultura".

Tra i protagonisti della terza annata ci sono Martin Mayes, Carlo Spiga, Massimiliano Dragoni, Rino Cirinnà, Seby Burgio, Francesco Puglisi, Francesco De Rubeis, Ivan Segreto, Pietro Lussu, Felice Montervino e tanti altri. Annunciati tra gli ospiti il Massimo Russino Trio, Chiara Effe e Alain Pattitoni, Nodias, Andrea Sabatino e Fabio Zeppetella, Cristina Donà e Saverio Lanza e un lunghissimo elenco di artisti di primissimo piano. Ma tra le novità c'è anche la selezione per una residenza artistica dal 18 al 21 novembre per formazioni composte da artisti che al 31 maggio non abbiano compiuto 36 anni.

Attraverso il sito www.insulaelab.com e sui canali social dell'evento è possibile scoprire l'intero programma, che prenderà il via l'8 marzo alle 21.30 al "Monk" di Catania con la produzione originale Insulae Songs.



