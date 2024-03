Travolta in bici da un'auto, pensionata in fin di vita

Pensionata in bici travolta da un'auto a Decimomannu in gravissime condizioni al Brotzu.

L'incidente è avvenuto sulla statale 130 all'altezza del bivio per San Sperate. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro: sul posto chi è intervenuto per i soccorsi ha trovato un'utilitaria in mezzo alla strada e, a pochi metri, la bici sull'asfalto e la pensionata riversa per terra. Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La donna è stata trasportata subito in codice rosso all'ospedale Brotzu. E' ricoverata con la prognosi riservata.



