Alla memoria di Michela Murgia il premio "Ninetta Bartoli"

Il sindaco di Cabras Andrea Abis ha ricevuto il premio dedicato a Ninetta Bartoli, prima sindaca d'Italia eletta in Sardegna, a Borutta nel 1946, dedicato alla memoria di Michela Murgia, la scrittrice originaria di Cabras scomparsa di recente.

Il premio, organizzato dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è andato anche a Irene Testa, la Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Maria Laura Deidda, vicepresidente della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, ha letto le motivazioni per le quali si è deciso di conferire il premio a Michela Murgia: "È stata attivista politica, scrittrice di fama nazionale e internazionale, drammaturga, opinionista e critica letteraria.

Ma non si può racchiudere in poche righe la sua vita e il suo messaggio coraggioso, perché ha abbracciato tutto l'universo sociale, politico, religioso, in una continua ricerca di nuovi orizzonti, nuovi spazi di sostenibilità sociale, per accogliere, comprendere, includere tutti e tutte, specialmente i più fragili oltre qualsiasi stereotipo. Oggi noi donne della FIDAPA BPW Italy vogliamo abbracciare lei simbolicamente con il premio Ninetta Bartoli alla sua memoria".

Il premio verrà poi consegnato alla madre della scrittrice, durante un evento che si svolgerà a Cabras.

Il riconoscimento a Irene Testa per il suo lavoro costante e la sua attenzione per i detenuti e le persone senza tutela.

"Sono onorata di aver ricevuto il premio per l'impegno sociale a favore dei fragili nell'ambito carcerario - commenta la Garante -. Serve l'impegno di tutti per aiutare coloro che vedono calpestati i diritti e la dignità umana. Lo dedico a tutte le mamme i cui figli si sono tolti la vita in carcere, alla mamma di Aldo Scardella morto suicida in carcere da innocente. Ad Augusta Zuncheddu per aver lottato 33 anni nella ricerca della verità per il fratello Beniamino Zuncheddu. Viva le donne".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA