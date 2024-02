Sardegna: Todde al 53% a Nuoro, in vantaggio nella sua città

Anche nella città di Nuoro, quando sono state scrutinate 6 sezioni su 44 - dati pubblicati sul sito del Comune - è in testa Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s con il 53,06%, segue Paolo Truzzu del centrodestra con il 34,2%.

L'esponente dei 5 stelle, già vice ministra del Mise, è nata proprio a Nuoro - dove aveva dato il via ufficiale alla campagna elettorale - e qui si è registrata l'affluenza più alta con oltre il 56% (rispetto al dato regionale del 52,4%).

Renato Soru con la Coalizione sarda si attesta all'11%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all'1,6%.



