Protesta trattori, 60 mezzi agricoli in strada nel Sulcis

La protesta dei trattori non si ferma e si allarga anche al Sulcis: una sessantina di trattori questa mattina in marcia tra Villamassargia, Musei e Domusnovas. I mezzi agricoli stanno procedendo a bassa velocità lungo le strade provinciali di collegamento tra i tre centri: disagi per il traffico che scorre molto lentamente.

È solo un assaggio: agricoltori e pastori saranno ancora in giro con i trattori mercoledì tra Tratalias e Carbonia. C'è già un volantino: "Il Sulcis - c'è scritto - si muove perché i sardi, finora traditi dalla politica, meritano rispetto". Quindi sarà ancora mobilitazione. "Contro gli elevati costi che ostacolano la gestione del lavoro".



