Assange: in piazza anche a Cagliari per chiedere libertà

Anche Cagliari partecipa al movimento mondiale che chiede la liberazione di Julian Assange.

Il gruppo Free Assange Sardinia ha organizzato una manifestazione pacifica in concomitanza con tante altre iniziative nelle principali città di tutto il mondo, per chiedere la liberazione del fondatore di WikiLeaks Dalle 18 raduno in piazza del Carmine. Tutti dietro uno striscione con la scritta: "Free Assange, difendiamo la pace, la stampa libera e la democrazia. Ora o mai più". Decine di militanti alla manifestazione. "La libertà di informazione è stata posta alle fondamenta delle democrazie perché i cittadini- si legge in una nota - per rendersi conto di quanto un governo stia realmente perseguendo l'interesse pubblico, hanno bisogno di una stampa che sia libera di indagare oltre i comunicati ufficiali dei governi. Per questo, l'attacco contro Julian Assange è un attacco contro tutti e tutte noi: significa che non avevamo il diritto di conoscere le verità che lui ha rivelato e che non avremo, in futuro, il diritto di sapere quando i governi stanno perseguendo interessi particolari anziché quelli dei cittadini".

Sardi in trasferta anche alla manifestazione di Roma. Nella capitale, davanti all'ambasciata inglese, c'era Angelo Cremone, protagonista in Sardegna di diverse iniziative pro Assange. "Qui per dare la nostra solidarietà - ha detto - non fermiamoci".





