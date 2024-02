Salvini, 'da Soru scelta coraggiosa di alternativa a Pd-M5s'

"Quella di Soru è una scelta coraggiosa, dignitosa, che ci dice che Pd e M5s non sono gli unici padroni del voto e del pensiero a sinistra, gli faccio i complimenti". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Cagliari per un incontro elettorale in vista delle regionali del 25 febbraio.

Sulla spaccatura proprio tra Soru e Todde che potrebbe agevolare i voti al centrodestra, Salvini conta sul fatto "che i sardi scelgano la Lega e scelgano il centrodestra non per gli errori o le divisioni altrui, ma per darci fiducia. Io penso che in questi quindici mesi di governo abbiamo dimostrato che quando c'è un governo con le stesse idee si lavora bene. E i numeri della Sardegna dicono che il reddito dei sardi è cresciuto per fino di più del reddito dei lombardi e dei romani. Quindi vuol dire che è una comunità tosta".

Quanto al presidente uscente Christian Solinas, sostenuto dalla Lega ma che si è fatto da parte per la candidatura di Truzzu dopo un lungo tira e molla nel centrodestra, Salvini ha in mente un futuro: "Christian è un amico e una persona assolutamente valida. Lo dico soprattutto nel mio campo, ha fatto l'assessore ai trasporti, quindi sicuramente non andrà in pensione". E precisa "non perché c'è uno scambio, ci siano già accordi o presidenze. Ne parlerò con lui, però sicuramente per la Sardegna è un valore aggiunto. Io non uso dimenticare, è una persona assolutamente valida, leale, rispettosa, in gamba, giovane e quindi conto che abbia ancora tanto da fare".



