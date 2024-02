Tertenia, 2 giornate di test per prevenzione tumore colon retto

Due giornate dedicate alla prevenzione del tumore del colon retto. Il Centro screening della Asl Ogliastra invita tutti i cittadini di Tertenia, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, ad effettuare il test gratuito per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il materiale necessario per l'esecuzione dell'esame (kit diagnostico e relative istruzioni) sarà a disposizione della popolazione nell'aula consiliare del comune di Tertenia nelle giornate di giovedì 22 febbraio (dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30) e di sabato 24 febbraio (dalle ore 09.30 alle ore 13.30).

L'esame, estremamente semplice, consiste nella raccolta (eseguita a casa) di un piccolo campione di feci e nella ricerca di tracce di sangue non visibili a occhio nudo. È importante ripetere l'esame di screening ogni due anni, periodicità ritenuta ottimale, anche in relazione al lento sviluppo dei tumori.





