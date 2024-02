Mountain bike, ad agosto torna il Rally di Sardegna

Il Rally di Sardegna MTB - Stage Race va in doppia cifra e lo fa con l'importante novità dell'affiliazione Uci (Union Cycliste Internationale), il massimo organismo ciclistico internazionale.

Dal 27 al 31 agosto torna la corsa a tappe riservata agli specialisti della Mountain bike. Organizzato dalla Wild Track ASD sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana e dell'Unione Ciclistica Internazionale, il Rally si svolgerà in quattro tappe, con quartier generale ad Aritzo e prove a Seulo e Desulo.

Il format 2024 prevede due fondamentali novità: nessun trasferimento e percorso a circuito, in modo da migliorare la fruibilità e il coinvolgimento del pubblico di appassionati.

Già aperte le iscrizioni. L'ultimo biker a porre il suo sigillo sul Rally di Sardegna MTB, nel 2022, è stato l'allora vice campione del mondo Marathon Diego Arias, con la maglia della Hubbers Polimedical Official Team. Prima di lui si erano imposti il lombardo Nicolas Samparisi, dominatore nel 2019 dell'ultima edizione prima dello stop causato dalla pandemia, e l'iberico Ismael Ventura, che l'anno prima aveva fatto addirittura l'en-plein di tappe.



