Cagliari: Ranieri a Udine può contare anche su Sulemana

Anche Sulemana è pronto per la sfida di domenica prossima in trasferta del Cagliari a Udine.

Dopo l'infortunio col Torino, il centrocampista ex Verona da due giorni si sta allenando con il gruppo. E a questo punto si candida anche per un posto in squadra dal primo minuto al 'Friuli'.

Un rinforzo importante per Ranieri: forza e corsa del ghanese possono essere una delle risposte alla fisicità del gioco dei ragazzi di Cioffi. Restano ancora fuori, invece, Mancosu, Hatzidiakos, Oristanio e Shomurodov: i primi a tornare ad allenarsi ad Assemini dovrebbero essere i due attaccanti, forse prima della fine di febbraio. Per la gara di domenica non ci sarà il terzo portiere Aresti, squalificato per una giornata dopo il finale turbolento sabato scorso alla Domus. Ranieri dovrebbe portare in Friuli il portiere della Primavera Iliev.

Per il resto tanti dubbi per il mister soprattutto in difesa e in attacco. La retroguardia, punto debole della squadra soprattutto nelle ultime quattro giornate, è il reparto da sistemare: Ranieri potrebbe decidere di partire con lo schieramento a quattro con Mina e Dossena centrali. Davanti potrebbe essere il turno della coppia formata da Lapadula e Luvumbo. Con la probabile conferma di Gaetano dietro le due punte.

I rossoblù hanno iniziato a lavorare con un giorno di anticipo rispetto alle normali abitudini: dopo quattro sconfitte di fila il Cagliari ha assoluta necessità di fare punti per provare ad abbondare il penultimo posto.



