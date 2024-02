I 'Silenzi' di Bernardo De Muro a Sassari alle Messaggerie Sarde

Ha un titolo evocativo: "Silenzi - nella natura, nella vita, nell'arte, nel racconto". E' il saggio, edito da Carlo Delfino, di Bernardo De Muro, cultore della parola, narratore prolifico, poeta, drammaturgo, favolista, studioso di retorica antica e moderna ed esperto di arte oratoria.

Il volume sarà presentato venerdì 16 Febbraio alle 18 a Sassari nella sede delle Messaggerie Sarde di piazza Castello.

L'antropologo e studioso Bachisio Bandinu, che ha firmato le introduzioni di alcuni testi di De Muro e Carlo Marcetti, commenteranno l'opera, interagendo con l'autore che, per le selezionate letture drammaturgiche, si avvarrà dei preziosi armonici della chitarra classica del maestro Lucas De Simone.

Sono più profondi i silenzi dell'uomo o i silenzi della natura? E' l'interrogativo che attraversa il saggio. Nell'opera si trovano i silenzi di Dio e i silenzi dell'uomo, dell'enigma, dell'anima, dello specchio, della mitezza, dell'ignoto, delle parole mancate, del bisbiglio. Particolari i silenzi subiti e quelli imposti, creature terribili dell'uomo, e Bernardo De Muro li ha chiamati "ciliegie amare" difficili da dominare e da contrastare; riempiono più pagine del saggio e fanno riflettere per il loro doloroso tacere e la gravosità che ferisce l'animo.

Rileggendoli, si coglie quanta disumanità pervade l'uomo e quanto poco faccia per estirparle, queste "ciliegie amare".

Altro tema: come interpretare e vivere i nostri silenzi'? A volte sono riflessioni, altre volte nuocciono, motivano, aiutano. Se non si hanno cose da dire è meglio tacere, diceva Wittgenstein: in questo modo il silenzio gioverebbe sia a chi lo esercita sia a chi lo riceve. Scrive De Muro: "Si teme che il silenzio, quando perde gioia e freschezza, aggiunga fragilità a fragilità". Esorta ad abbandonare i silenzi rumorosi e quelli inopportuni, definendoli "rumori di fondo", "perniciosi sibili".

E le stoccate: "Che l'iracondo smorzi la sua ira e prenda di mira se stesso, che l'invidia smetta di seminare vento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA