Fondazioni liriche, sì a concorsi con quote riservate a precari

I teatri lirici anche nel 2024 potranno bandire concorsi con quote riservate per le maestranze artistiche e tecniche che operano in condizioni di precarietà. È il frutto dell'approvazione in commissione Bilancio della Camera, di un emendamento presentato dal Pd al decreto legge Milleproroghe che chiedeva la proroga di un anno della legge Bonisoli.

"Un'esigenza molto sentita in particolare a Cagliari, dove per responsabilità di Paolo Truzzu, sindaco e presidente della Fondazione Teatro Lirico, i concorsi sono stati gestiti in modo inadeguato e frettoloso, tanto da lasciare ancora nel precariato molte decine di lavoratori", commenta il senatore dem Marco Meloni.

"In questo caso è stato possibile, per la destra al governo, mettere una toppa agli errori e alla cattiva gestione di Truzzu, e ce ne rallegriamo - sottolinea il parlamentare sardo -. Ma a Cagliari e in Sardegna tutti sappiamo che ad altri cinque anni di gestione della destra non ci sarebbe rimedio per la nostra Isola: per questo nei prossimi 12 giorni è necessario continuare a lavorare intensamente per promuovere un cambiamento radicale, fatto di onestà e competenza, che può essere rappresentata solo dal centrosinistra guidato da Alessandra Todde".



