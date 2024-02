Al Businco l'ultima frontiera nel campo della radioterapia

Arriva all'ospedale oncologico Businco dell'Arnas Brotzu, nella Struttura complessa di Radioterapia oncologica, diretta da Raffaele Barbara, la Tomoterapia elicoidale, ultima frontiera nel campo della radioterapia, che consentirà di trattare tutte le tipologie di neoplasie attraverso i più moderni trattamenti radioterapici, in linea con i centri oncologici più evoluti in Italia.

Oggi è stato presento il nuovo Acceleratore Lineare (LINAC) di ultima generazione, unico sul territorio regionale. Presenti alla cerimonia d'inaugurazione l'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, l'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, con i vertici dell'Arnas Brotzu, la direttrice generale Agnese Foddis, il direttore sanitario Raimondo Pinna e il direttore amministrativo Ennio Filigheddu.

Un passo importante che conferma come il Businco rappresenti il polo di riferimento Onco-Ematologico pediatrico e dell'adulto per l'isola. Attraverso l'utilizzo dei nuovi macchinari, più veloci, potenti e mirati sul bersaglio sarà possibile ottenere risultati anche per il trattamento di tumori che colpiscono i pazienti più fragili, riducendo gli effetti collaterali. Il macchinario, infatti, consente di valutare in tempo reale la riduzione della lesione neoplastica durante il trattamento radiante, eseguendo una Radioterapia adattativa (Adaptive Radiotherapy), cioè in grado di adattarsi alle modifiche di volume tumorale.



