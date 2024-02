Regionali: Calenda, Soru è il candidato migliore in Sardegna

"Renato Soru è il candidato migliore, è capace, è quello che conosce meglio la Sardegna, è l'unico che viene dalla Sardegna, gli altri sono stati decisi a Roma sulla base di incroci nazionali". Il leader di Azione, Carlo Calenda, spiega l'appoggio elettorale a Soru nell'incontro a Sassari con l'ex governatore e con il presidente nazionale di +Europa, Federico Pizzarotti.

"A queste elezioni il centrosinistra si presenta diviso perché il Movimento 5 stelle, che comanda la coalizione, non ha accolto l'invito a fare un passo indietro per trovare un candidato terzo e quindi oggi noi sosteniamo Renato Soru, la persona più capace", precisa l'ex ministro senza risparmiare una stilettata al M5s.

Sul concetto di voto utile, in questi giorni al centro del dibattito politico nel centrosinistra, Calenda spiega la sua visione: "Sono 30 anni che si parla di voto utile e alla fine è risultato la cosa più inutile che esista. Il punto non è centrodestra o centrosinistra, Azione e +Europa assieme sostengono Soru perché è il candidato migliore. I politici sono persone che fanno un colloquio di lavoro con i cittadini, e i cittadini devono valutare le esperienze e le cose che si sono fatte".

Un'interpretazione condivisa da Pizzarotti: "Penso che le persone capiscano bene la differenza del candidato, della competenza, della sua storia - afferma il leader di +Europa - e quindi, nonostante le uscite di sondaggi più o meno falsati, credo che sarà un grande risultato. Renato è una grande persona, per la Sardegna c'è bisogno di lui".

