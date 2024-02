Quasi 2 chili di marijuana in casa, arrestato a Gonnesa

In casa nascondeva 1,9 chili di marijuana e 46 grammi di hashish. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Gonnesa con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell'ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di Iglesias, hanno individuato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Hanno quindi proceduto al controllo e la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire la droga, nascosta nella sua abitazione e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il 53enne è stato tratto in arresto in flagranza e trasferito nel carcere di Uta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA