Schlein, 'Meloni non fa gli interessi degli agricoltori'

"Alessandra Todde è la candidatura migliore possibile, ha sempre mostrato competenza e amore per la sua terra in ogni incarico che ha ricoperto, per questo è stata scelta da una coalizione che vuole produrre un cambiamento positivo rispetto al disastro della giunta Solinas in tema di sanità pubblica, di mancanza di opportunità di lavoro per i giovani, di trasporti, di mobilità e di energia". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, stasera ad Alghero lancia la volata alla candidata presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, esponente del M5s alla guida di una coalizione di centrosinistra.

Quanto al centrodestra, Schlein è lapidaria. "Loro stessi hanno certificato il loro fallimento e il disastro compiuto, sfilando all'ultimo Solinas e mettendo Truzzu per nascondere i propri errori".

A proposito di Renato Soru - candidato governatore per la Coalizione sarda - Schlein confessa che "è un dispiacere, abbiamo fatto tutto il possibile per evitarlo, ho molto rispetto per Renato Soru". Tuttavia, "l'avversario è la destra, ed è un avversario comune, spero che la scelta di Soru non favorisca la vittoria della destra - conclude - ma noi abbiamo una coalizione larga, un progetto serio e una candidatura forte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA