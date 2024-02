Tre arresti per droga a Cagliari, doppia operazione polizia

Doppia operazione della Polizia nel contrasto allo spaccio di droga a Cagliari. due giovani sono stati sorpresi a spacciare droga in piazza Medaglia Miracolosa.

in manette sono finiti un 19enne e un 33enne. Il più piccolo faceva il palo mentre il secondo smerciava la droga che era nascosta nel davanzale di una finestra ai clienti. Sequestrate durante il blitz 33 dosi di cocaina e 445 euro. Gli arresti sono stati già convalidati e i due sono stati rimessi in libertà ma avranno l'obbligo di firma.

E' finito in carcere anche un 38enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo aveva nascosto la droga nella palestra che gestisce nella zona di San Michele. Gli investigatori della squadra mobile hanno perquisito la palestra con annessa attività di rivendita di integratori alimentari e hanno trovato 150 grammi di cocaina e circa 8 grammi di eroina, oltre al materiale destinato al confezionamento delle sostanze, 745 euro in contanti e numerose fiale di farmaci anabolizzanti detenute senza prescrizione medica.



