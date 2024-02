Calcio: Cagliari male in partenza, batosta pericolosa

Un cammino in campionato devastato anche dalle partenze addormentate. Primi gol degli avversari nove volte nella prima mezz'ora. Undici se si guarda ai primi 35 minuti. In qualche occasione il Cagliari si è rialzato, spesso no. Come ieri: le distrazioni iniziali hanno indirizzato in 23 minuti la partita verso la sconfitta, la terza di fila. E contro la Roma è arrivata una brutta batosta. Con un risultato, quattro a zero, che rischia di fare molto male alla squadra di Ranieri.

Anche all'andata, contro i giallorossi allora di Mourinho, i rossoblù ne avevano preso quattro. È un Cagliari che sbanda, continua a perdere, continua a non trovare punti in trasferta.

Situazione molto pericolosa, soprattutto ora che anche la Domus sta iniziando a non essere più un fortino, vedi la sconfitta con un Torino, tra l'altro subito ridimensionato nella partita successiva dalla Salernitana. Risultato? Sempre 18 punti, sempre terzultimo, appaiato al Verona.

C'è qualche brutto segnale, però: è un Cagliari troppo fragile. E sabato c'è un'altra partita molto pericolosa, contro la Lazio. Ora serve forse il carattere e la cattiveria calcistica messi in campo dal nuovo acquisto Mina. Difficile trovare qualcosa di buono e di promettente da quello che si è visto in campo all'Olimpico: da oggi comincia una settimana delicata e in qualche modo decisiva ad Assemini. Con Ranieri che dovrà invitare tutti a fare qualcosa in più. Perché è evidente che il Cagliari ha bisogno di una svolta, altrimenti rischia di essere troppo tardi. Lo sa benissimo anche Ranieri: "Dobbiamo cercare di far punti con Lazio e Napoli anche se sarà difficilissimo, ma serve prendere fiducia. Sappiamo che dobbiamo lottare fino all'ultimo e servono punti", ha detto a fine gara.

"Schemi saltati dopo il primo gol? E' saltato tutto- ha detto- si sono dimostrati più forti, complicati. Noi dobbiamo reagire, tirare fuori gli attributi e fare di più".

Oggi ripresa degli allenamenti: il mister dovrebbe contare anche su Sulemana. "Per la salvezza serve conquistare punti anche in trasferta - ha detto il mister - Siamo entrati in una parte calda del campionato, far punti è difficile per tutti, figuriamoci per una squadra come la nostra che si deve salvare.

Ma questo è quello che dovremo fare. Dobbiamo migliorare in tutto. Ai nostri tifosi chiedo di starci vicino: è importante ancor di più in momenti come questi averli al nostro fianco, senza di loro non ce la faremo".



