Abbanoa, oltre 42 milioni per la lotta alle perdite idriche

Cantieri al via per abbattere le perdite. Abbanoa ha aggiudicato la maxi-gara d'appalto di oltre 42 milioni di euro che rivoluzionerà il servizio idrico in 15 comuni con i più alti tassi di dispersione grazie agli investimenti dei fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) destinati a interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Ora si procederà alla riqualificazione delle reti idriche mediante una serie di interventi manutentivi riguardanti prevalentemente la sostituzione di condotte esistenti e il rifacimento degli allacci alle varie utenze collegate, ma anche l'ingegnerizzazione e la distrettualizzazione delle reti idriche. I lavori andranno avanti per circa un anno e mezzo. I 15 centri interessati sono Nuoro, Olbia, Sassari, La Maddalena, San Teodoro, Porto Torres, Bosa, Siniscola, Cabras, Budoni, Selargius, Tempio Pausania, Terralba, Sestu e Sorso.

Grazie a un consistente piano di efficientamento delle reti idriche, Abbanoa sta già ottenendo importanti risultati nella lotta alle dispersioni: emergenza principale ereditata dalle gestioni precedenti. Nel 2012 (Dati Istat) la Sardegna era la Regione con il tasso di dispersione più alto in assoluto: circa il 55%, mentre nelle ultime rilevazioni Istat (2022) si è arrivati a circa il 50%, al quinto posto dietro Basilicata, Sicilia, Abruzzo e Molise. L'attività di efficientamento e lotta alle perdite idriche svolta da Abbanoa ha già consentito negli ultimi anni di ridurre sempre più la quantità d'acqua prelevata, trattata e distribuita in rete: dai 272 milioni di metri cubi immessi in rete nel 2013 si è passati ad appena 227 milioni di metri cubi nel 2022 con una diminuzione di ben 45 milioni di metri cubi in otto anni. L'equivalente di 30 miliardi di bottiglie d'acqua da un litro e mezzo.



