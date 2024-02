Urso, 'risorse a imprese per transizione green e innovazione'

Al via il tour del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in Sardegna. Prima tappa questo pomeriggio a Portoscuso, nel Sulcis, con il sindaco Ignazio Atzori per un aggiornamento sull'area di crisi di Portovesme e sul progetto di riconversione e riqualificazione industriale che coinvolge 23 comuni e individua incentivi per gli investimenti. Con lui la sottosegretaria Fausta Bergamotto, che sta seguendo da vicino le vertenze di Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme srl, e il candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu.

"Sono qui, come ho fatto in altri territori - ha spiegato il ministro - per vedere le situazioni che sono emblema delle realtà industriali sulle quali ripartire per dare il segno del cambiamento e illustrare alle imprese i progetti messi in campo con le risorse per la transizione green e innovativa: 3,5 miliardi sui contratti di sviluppo per nuovi insediamenti, e tra qualche settimana quasi 13 miliardi per il piano transizione 5.0, cioè per l'innovazione ecologica e digitale, oltre ad altre misure di supporto". In serata l'esponente del governo sarà presente all'incontro "Transizione Industria 5.0" con imprese e categorie economiche alla Camera di Commercio di Cagliari.

