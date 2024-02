Urso, 'polo Sulcis avrà futuro nella transizione industriale'

"Ho incontrato il sindaco gli operai e i sindacati per riaffermare la volontà del governo di realizzare una politica industriale che possa permettere anche a questo straordinario insediamento, simbolo dell'industria mineraria italiana, un futuro nell'epoca della transizione ecologica che noi vogliamo perseguire", lo ha spiegato il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso a Cagliari di rientro da un incontro a Portoscuso con il sindaco, le sigle sindacali e le delegazioni dei lavoratori sulle vertenze di Eurallumina, Portovesme e Sider Alloys.

"Con la sottosegretaria Fausta Bergamotto siamo impegnati costantemente, lei in questi mesi ha governato questi importanti dossier - ha detto il ministro rispondendo alle domande dei giornalisti prima dell'incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano Transizione Industria 5.0 -.

Tre aziende diverse per problematicità e anche per prospettive, noi riteniamo che sia possibile sciogliere alcuni nodi fondamentali, li consideriamo dei casi bandiera, dei casi simbolo".

"Ho assicurato l'impegno del mio dicastero e la disponibilità ad aprire un tavolo regionale che possa mettere insieme le problematiche per fornire una soluzione di sistema e certamente per riaffermare una politica mineraria e industriale fondamentale non solo alla Sardegna ma l'Europa".

"Nel contempo in quel bacino si deve anche pensare a come migliorare un'offerta turistica che è compatibile con l'attività industriale. Riteniamo fondamentale affrontare questi dossier - ha aggiunto il ministro - che sono centrali che rappresentano ormai un simbolo di quello che purtroppo non si è fatto, in alcuni casi per qualche decennio, per dimostrare che il paese finalmente possa riaffermare nuovamente la sua leadership nella politica industriale".



