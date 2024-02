Spacciatori nella sala giochi, locale chiuso per 30 giorni

Il questore di Sassari ha ordinato la chiusura per 30 giorni di una sala giochi nel quartiere San Donato, al centro storico di Sassari, diventata luogo di incontro abituale di noti spacciatori. Da tempo i residenti del rione si lamentavano del via vai continuo di tossicodipendenti, degli schiamazzi e dei disordini che si verificavano giorno e notte attorno al locale.

Gli agenti della questura hanno monitorato la situazione verificando in più occasioni la presenza di numerosi pregidicati, tossicodipendenti e spacciatori, procedendo a diverse denunce e arresti. La sala giochi era anche il quartier generale della cosiddette 'vedette', pronte ad avvisare gli spacciatori della zona dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi il questore ha quindi emesso un provvedimento con il quale ha sospeso la licenza al titolare del locale, che dovrà restare chiuso per un mese.



