Pesca ricci di mare a Capo Frasca, nei guai sub professionale

Stavano pescando ricci di mare nell'area protetta di Capo Frasca. Un pescatore subacqueo professionale e il suo aiutante sono stati multati dalla Guardia costiera di Oristano per aver pescato illegalmente 1.500 ricci di mare. Gli esemplari sono stati sequestrati e rigettati in acqua nel punto in cui erano stati prelevati.

L'episodio è avvenuto ieri quando alla Capitaneria di porto è arrivata la segnalazione della presenza dell'imbarcazione all'interno dell'area interdetta di Capo Frasca. Sul posto è stato subito inviato il battello pneumatico Gcb 171 che ha intercettato la barca con il sub e l'aiutante. I due avevano già portato a bordo tre ceste di ricci.

Adesso dovranno pagare una multa di 2mila euro. Il pescatore professionale è stato anche denunciato per aver esercitato attività illecita di pesca all'interno di un'area interdetta alla pesca professionale.



